Drogue: 1,2 tonne de cocaïne découverte à Liège

Plus d’une tonne de cocaïne a été trouvée dans des sacs de ciment sur un quai au bord de la Meuse, annonce le RTBF. La découverte a été faite par hasard par des travailleurs sur le site, dans les environs de Liège ce 14 décembre. Une enquête a été ouverte pour retracer la chaîne d’approvisionnement des sacs de drogue.

Selon la RTBF, la cargaison, en provenance du Brésil, aurait transité par Anvers. Le logo imprimé sur les paquets de cocaïne est connu des services antidrogue internationaux.

La douane a déjà saisi 28.865 kilos de cocaïne au port d’Anvers durant le premier semestre de 2020, a communiqué cet été le SPF Finances. C’est 24 % de plus que les six premiers mois de 2019 (23.235 kilos). « Il est clair que la mafia de la drogue n’est pas restée les bras croisés et a voulu profiter d’une crise mondiale », estime le SPF Finances.