La rue Neuve fermée, des grandes enseignes satisfaites…: le bilan du premier jour des soldes

La police a dû en bloquer l’entrée via la place de la Monnaie durant deux heures en raison des longues files d’attente.

Les commerçants représentés par la fédération Comeos, soit les chaînes, sont satisfaits du premier jour des soldes, d’après une enquête de leur coupole.

« Doucement, mais sûrement », c’est ainsi que Kathy Bergen, Sector Manager Fashion de Comeos, décrit l’affluence pour ce premier jour de soldes. « C’est tout à fait normal pour un lundi après les vacances de Noël. Nos commerçants sont satisfaits, même s’ils s’attendent à plus de monde samedi. »

Les rues commerçantes et magasins en périphérie ont attiré plus de chalands que les centres commerciaux. Et les ventes en ligne ont connu une bonne hausse, poursuit Comeos.