Les Belges ont à nouveau beaucoup économisé en 2020

L'encours des comptes d'épargne réglementés chez BNP Paribas Fortis, leader du marché en Belgique, s'élevait fin 2020 à 66,69 milliards d'euros, soit 4,91% de plus qu'un an plus tôt.

Ensemble, KBC et CBC totalisaient, fin 2020, 50,04 milliards d'euros sur les comptes d'épargne, ce qui représente une hausse de 9,23% par rapport à l'année précédente.

Du côté de Belfius, l'encours a augmenté de 8,96% pour atteindre 45 milliards d'euros fin 2020.

La hausse a été de 3,16% sur les comptes d'épargne d'ING, pour un total de 40,52 milliards d'euros à la fin de l'année.

Belfius estime que cette forte hausse de l'épargne est due à la crise sanitaire qui a marqué l'année. "Les confinements successifs, impliquant la fermeture de l'horeca, des magasins, des métiers de contact, des parcs d'attractions et festivals, ainsi que les limitations de voyages pendant plusieurs mois ont provoqué une baisse de la consommation, pas totalement compensée par les achats en ligne."