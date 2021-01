L’après-Pernaut commence: le duel des 13 heures en France

On n’efface pas 33 ans de présence à l’antenne en un coup de balai, surtout quand, en moyenne, 6 millions de Français sont derrière leur téléviseur tous les midis pour le journal de 13 heures sur TF1. Jean-Pierre Pernaut parti, voilà Marie-Sophie Lacarrau priée de perpétuer la tradition du rendez-vous de la mi-journée et de devenir le nouveau visage de la chaîne privée.

En face, à charge pour Julian Bugier d’inaugurer une nouvelle formule du journal de France 2, avec la promesse d’y insuffler plus d’humain et de proximité, et avec l’espoir de tailler des croupières à TF1 : 3 millions de téléspectateurs choisissent la chaîne publique pour s’informer sur le coup de 13 heures. Le premier match avait lieu ce lundi, entre les deux anciens collègues de France Télévisions, dont les deux chaînes n’ont pas manqué de rappeler les origines régionales ces dernières semaines : l’Aveyron pour elle, le Loir-et-Cher pour lui.