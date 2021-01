Anderlecht: Majeed Ashimeru pour pallier le départ de Percy Tau

Quatre buts et une passe décisive. Le bilan de Percy Tau avec le Sporting d’Anderlecht ne bougera plus. Sauf retournement de situation, le milieu offensif sud-africain ne portera plus les couleurs mauves alors que la compétition belge reprendra déjà ses droits ce week-end. Prêté par Brighton & Hove Albion au cœur de l’été, Tau n’ira pas jusqu’au terme de son engagement avec le RSCA. C’est la volonté de son club anglais, bien décidé à le faire traverser la Manche. Les dirigeants de Brighton avaient glissé une clause dans le contrat leur permettant de récupérer l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise et du FC Bruges en ce mois de janvier. Pour aider leur club à rester au sein de l’élite anglaise. Et parce que suite au « Brexit », il sera plus aisé pour Brighton d’obtenir un permis de travail à son poulain. Une perte pour le Sporting.