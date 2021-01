Vacciner sans délai les soignants contre la Covid-19: une priorité absolue

Monsieur le Ministre,

Notre pays a été un des plus touchés par la pandémie de la Covid-19, déplorant une incidence de décès parmi les plus importantes d’Europe. L’insuffisance de mesures de protection adéquates a eu pour terrible conséquence de décimer la population vivant en maison de repos et de soins. Mais la Covid-19 n’a pas épargné non plus les soignants : médecins, infirmières, kinésithérapeutes, brancardiers, travailleurs sociaux, soit tout le personnel de santé sans exception mis au contact direct de patients infectés. Suite à la pénurie de masques et de matériel de protection de base tant en médecine ambulatoire qu’hospitalière, de nombreux soignants ont été gravement atteints par la maladie et en portent encore aujourd’hui des séquelles physiques et psychologiques importantes. D’autres, bien trop nombreux encore, en sont aussi décédés ou ont perdu un membre de leur famille proche. A ce jour, aucun relevé de la morbi-mortalité de la Covid-19 chez les soignants n’a été réalisé alors que le précédent gouvernement s’était engagé à réaliser ce cadastre (1).