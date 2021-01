États-Unis: les Démocrates de Géorgie espèrent remporter deux élections sénatoriales décisives

Une double victoire offrirait un gain précieux au Sénat pour la future Administration Biden. Mais la fatigue se fait sentir parmi les électeurs noirs de Géorgie, incités à nouveau à « voter avec leurs pieds » et se rendre dans les urnes, une toute dernière fois.

J’ai une confession à vous faire. Je suis nerveux. » A Augusta, dans le nord-est de la Géorgie, ce lundi, le révérend Raphael Warnock se confie à son public, venu l’écouter dans le froid matinal. Ce candidat démocrate, pasteur dans l’église de Martin Luther King à Atlanta (Ebenezer Baptist Church), brigue un poste de sénateur à Washington, dans une double élection décisive qui pourrait déterminer le contrôle du pouvoir à Washington pour les quatre prochaines années. Warnock et son camarade Jon Ossoff défient les républicains Kelly Loeffler et David Perdue, pour rééquilibrer les débats à la chambre haute, avec 50 sièges dans chaque camp. Ce qui offrirait le dernier mot à la future vice-présidente Kamala Harris, lors de chaque vote important. Mais il faut pour cela que Warnock et Ossoff remportent tous les deux leur défi. Une gageure.