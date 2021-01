«En suivant la diffusion du virus, on a pu avoir une idée de la façon dont le monde contemporain s’organise à partir des pôles urbains», observe Michel Lussault. - D.R.

ENTRETIEN

Dès les premières encablures de la crise sanitaire, le virus et son expansion ont été dépeints comme des problèmes étroitement liés à la mondialisation. Grand spécialiste de « l’urbanisation généralisée de la planète », Michel Lussault précise le propos de son expertise et entrouvre des pistes de réflexions pour sortir de la crise plus conscient des vulnérabilités du monde.

Vous parlez du virus comme d’un quasi-personnage. Pourquoi ?