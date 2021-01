L’année 2021 sera-t-elle celle du triomphe de la Chine?

Dans son discours du Nouvel an, Xi Jinping a pointé les discussions qu’il a eues en vidéo «avec de nouveaux et de vieux amis». Dont les dirigeants européens avec qui il a signé un accord économique. - Reuters.

Décodage

Il y a un an, la Chine plongeait dans la crise du covid, qui l’a paralysée pendant quatre mois. Mais depuis quelques semaines, tout semble lui sourire : une mission lunaire achevée avec succès mi-décembre ; une économie qui a retrouvé une croissance positive contrairement à celles des autres grandes puissances toujours lourdement affectées par le covid ; un accord de libre-échange signé mi-novembre avec 14 pays d’Asie et du Pacifique, dont le Japon et l’Australie, pourtant brutalisée par Pékin pour avoir osé réclamer une enquête sur l’origine du nouveau coronavirus. Et enfin, un accord sur les investissements signé avec l’Union Européenne, au nez et à la barbe de la future administration Biden.