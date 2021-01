«Federer soignera sa sortie!»

Le grand absent de cette reprise en 2021, c’est bien sûr Roger Federer (qui se remet toujours de sa double opération au genou droit).

Le Suisse, qu’on n’a plus vu sur les courts depuis sa demi-finale perdue contre Djokovic à l’Open d’Australie 2020, s’entraîne à nouveau à Dubaï, mais a reporté sa rentrée, pour l’année de ses 40 ans, à mars, au moins. Il est toujours 5e joueur mondial.

« C’est de plus en plus dur de revenir à son âge », commente David Goffin. « Je ne sais pas si on doit s’attendre à la fin de sa carrière cette année, je ne sais pas comment il se sent, en fait. Mais ça fera un choc, ça, c’est sûr. C’est déjà incroyable d’être encore là… Mais le connaissant un peu, je suis certain qu’il va soigner sa sortie, qu’il va imaginer un plan qui sera certainement pas mal ! »