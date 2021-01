Wallonie: de l’électricité dans l’air

En annonçant dès le printemps dernier un grand plan « Get up Wallonia ! » pour assurer la relance de la Wallonie après la crise sanitaire, le gouvernement régional PS-MR-Ecolo a placé très haut la barre des attentes pour le millésime 2021. Et cette barre n’en finit pas de grimper au fur et à mesure que les mois passent : le plan qui doit aider la Wallonie à franchir ce cap aussi inédit qu’imprévisible doit être présenté au début du printemps, pas loin d’un an après l’annonce initiale.

L’importance de ce délai s’explique (ou se justifie, selon le gouvernement) par la rigueur apportée à la procédure de définition des politiques et des projets qui permettront à la Wallonie de passer en mode post-covid. Plus que jamais à Namur, l’heure est aux consultants, aux « task forces » et autres groupes de travail, sans oublier le conseil stratégique dont on attend les conclusions.