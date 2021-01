Le Nº1 belge lance sa saison 2021 en Turquie: «Je veux refaire du David Goffin»

Antalya, sa météo printanière (une vingtaine de degrés) et ses resorts en bord de plage qui font rêver : c’est là-bas, en Turquie, que David Goffin lancera sa saison 2021. Ceci, dans un tout nouveau tournoi (ATP 250) ajouté au calendrier, vu le recul de la tournée australienne, où il sera tête de série nº2, derrière Matteo Berrettini (10e), mais aussi en compagnie de Fabio Fognini (17e), Alex De Minaur (23e) ou Jan-Lennard Struff (37e). « La préparation avec Germain Gigounon (qui a donc officiellement tourné la page de Thomas Johansson dans le coaching du Liégeois) s’est très bien passée », avoue un nº1 belge qui a retrouvé une bonne mine. « On a tout de même dû s’adapter car, au départ, on se basait sur un départ pour l’Australie le 14 décembre, ce qui était assez court. Puis, on a récupéré un mois devant nous, d’où ce choix pour ce tournoi d’Antalya avant de partir en quarantaine, le 14 janvier via Dubaï, pour Melbourne où je jouerai aussi un tournoi avant les choses sérieuses à l’Open d’Australie.