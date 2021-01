Hors bataille sanitaire, les quatre grandes tâches du gouvernement fédéral en 2021

Un an après le début de la pandémie, les gouvernements du pays restent au taquet pour endiguer la crise. Il reste peu de place pour d’autres préoccupations. Au fédéral comme dans les entités fédérées, la priorité, l’obsession devrait-on écrire, c’est de réussir la campagne de vaccination. Après un premier test réussi la semaine dernière, elle démarre ce mardi. Les résidents et le personnel des maisons de repos seront vaccinés jusqu’en mars. Le personnel médical suivra, avec les plus de 65 ans. La campagne devrait s’achever cet été, avec la vaccination des plus jeunes. Le gouvernement espère que l’immunité collective sera atteinte en octobre.

Quelques autres dossiers mobiliseront les cabinets ministériels ?