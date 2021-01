Vaccin contre le coronavirus: «Il y a urgence», presse Yves Copppieters

Il y a urgence, on parle toujours des maisons de repos, mais il faut aussi parler du personnel du système hospitalier et des personnes de plus de soixante ans. Il y a urgence à couvrir ces groupes cibles : l’idée est de diminuer les complications et donc la mortalité et la saturation des hôpitaux. » Invité sur le plateau de Questions en Prime à la RTBF, Yves Coppieters tire la sonnette d’alarme et insiste sur l’importance de la vitesse de la vaccination.

Les chiffres de l’épidémie dans notre pays continuent à inquiéter l’épidémiologiste, face à la « persistance de la seconde vague. » « Il y a toujours trop d’admissions à l’hôpital, on ne sait pas relâcher les mesures. On doit aussi voir l’impact du nouveau virus, on est trop haut dans les indicateurs pour envisager d’autres relâchements.»