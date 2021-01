Mbaye Leye veut imposer ses idées au Standard

Lundi, c’est à 8h du matin que les joueurs avaient rendez-vous pour entamer un « stage » intensif de trois jours dans les installations du club. Pas question de perdre du temps car pour une fois, le staff du Standard a quelques jours devant lui pour préparer une rencontre de championnat. Jusque mercredi, les joueurs auront d’ailleurs droit à deux séances par jour. « J’ai la chance qu’on ne joue pas vendredi ou samedi, ce qui me laisse un peu plus de temps », s’est réjoui Mbaye Leye. « À l’inverse, je n’ai pas l’occasion de profiter d’un stage complet de dix jours. Avec Renaat (NDLR : Philippaerts, le préparateur physique), il était important de voir le niveau physique des joueurs. Mais il est très bon ! Dans les matches analysés, les distances parcourues sont bonnes. C’est plus dans l’animation et dans les automatismes qu’il faut travailler. »