L’Angleterre confinée pour la troisième fois

Alors que la nouvelle variante du coronavirus se propage en Angleterre, ce sont les chiffres qui ont poussé Boris Johnson à imposer de nouveau un confinement. « Les scientifiques ont confirmé que cette nouvelle variante est plus contagieuse de 50 à 70 % », a-t-il déclaré à la population hier soir. « À l’heure où je vous parle, nos hôpitaux ont affaire à plus de cas de covid qu’à n’importe quel autre moment depuis le début de la pandémie. Rien qu’en Angleterre, le nombre de patients dans les hôpitaux a augmenté de près d’un tiers en une semaine, pour atteindre près de 27.000. C’est 40 % de plus que lors du premier pic en avril ».

Ce nouveau confinement est très similaire à celui du mois de mars. Les écoles et les universités seront fermées, ce qui n’était pas le cas lors du confinement du mois de novembre et un enseignement à distance devra être proposé jusqu’à la mi-février. En revanche, les crèches pourront rester ouvertes.