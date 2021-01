L’incroyable penalty de Komi Ryota: une multitude de petits pas avant de trouver le chemin des filets (vidéo)

Une « course » qui en rappelle une autre… Mais avec davantage de réussite !

C’est la vidéo du moment sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’elle est pour le moins étonnante, Komi Ryota inscrivant un penalty de manière particulièrement originale.

Ce geste, il l’a réalisé lors des 99es championnats de football des lycées au Japon. Et il a fait mouche, trompant le gardien de but adverse après s’être élancé en dehors du grand rectangle et, surtout, suite à une multitude de petits pas.

Il a donc pu conclure, au contraire par exemple de Simone Zaza lors de la rencontre entre l’Italie et l’Allemagne à l’Euro 2016.