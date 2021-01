Christie Morreale sur la vaccination: «On aimerait aller plus vite, mais on a des contraintes»

Christie Morreale (PS) était l’invitée de la matinale de la Première ce mardi matin. La ministre wallonne de la Santé s’est longuement exprimée sur la campagne de vaccination qui est lancée, à grande échelle, ce mardi en Belgique. « On aimerait aller plus vite, mais on a des contraintes » a expliqué la socialiste. La ministre a rappelé qu’un seul vaccin était à ce jour autorisé et que les autorités dépendent des approvisionnements des firmes pharmaceutiques.

Et il n’est pas question, à ce jour, de n’administrer qu’une dose du vaccin pour toucher une part plus large de la population. « On a fait un stock pour assurer que la deuxième dose à J+21 soit bien fournie ». Si la ministre ne souhaite pas changer le protocole, elle se dit ouverte « à une discussion » sur ce sujet à l’échelle européenne.