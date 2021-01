Coronavirus: Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, fait le bilan des vacances de Noël

Les vacances de Noël ont été relativement calmes, signe que les Belges ont globalement bien respecté les mesures sanitaires durant cette période, a indiqué mardi la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden sur LN24 et Bel RTL.

La ministre CD&V se base notamment sur les rapports de Google Mobility, attestant de cette diminution des déplacements ainsi que sur les rapports de police. Les forces de l’ordre ont procédé à moins de contrôles que lors d’une nuit de réveillon normale, ont-elles indiqué sans citer de chiffres précis. « Malheureusement, on a constaté quelques incidents notamment à Bruxelles » avec des voitures incendiées, a-t-elle ajouté, qualifiant ces actes d’« inacceptables ». « Et il y a aussi eu des Lockdown parties, mais comme on peut en observer chaque week-end. »