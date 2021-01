Dries Mertens sur la voie du retour à Naples, Gattuso espère compter sur lui dès dimanche

Trois semaines après la torsion de sa cheville et les larmes au moment de sa sortie du terrain, Dries Mertens pourrait faire son retour avec le Napoli. Revenu en Belgique pour se soigner et pour passer les fêtes, le Diable rouge est déjà attendu à Naples ce mardi. La rééducation de l’attaquant belge s’est très bien déroulée et les Partenopei sont prêts à l’accueillir dans les prochaines heures, révèle ce mardi le Corriere dello Sport.

Mertens devra au minimum attendre quelques jours pour être opérationnel, protocole Covid oblige. Le staff médical du Napoli évaluera ensuite les conditions de sa cheville et devra donner son aval pour un retour dans le groupe dès jeudi.

Le coach du Napoli Gennaro Gattuso, toujours privé de Victor Osimhen, espère compter sur Mertens pour le match de dimanche prochain contre l’Udinese.