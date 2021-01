Yves Van Laethem: «Le seuil de 75 hospitalisations par jour pourrait être atteint début février» (vidéo)

Premier point presse de l’année 2021 pour le Centre de crise qui s’est une nouvelle fois présenté devant la presse. Après avoir souhaité leurs meilleurs vœux, les experts ont commenté les chiffres et l’évolution de l’épidémie dans notre pays. « L’année 2021 demandera encore beaucoup de patiente mais il y aura des ouvertures et des opportunités » a signalé Yves Van Laethem. « Nous avons adopté une attitude positive durant les vacances. On commence l’année par une baisse de tous les facteurs »

« Ce n’est pas si évident. La majorité des pays qui nous entourent ne sont pas dans cette situation. Nous avons un confinement qui se révèle plus léger que d’autres pays qui ont dû imposer des restrictions plus fortes. Il faut poursuivre les efforts. »