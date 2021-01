Centrafrique: l’offensive rebelle pourrait entraîner une guerre régionale

Au lendemain de la fragile victoire du président Touadéra, contestée par le front de l’opposition, la situation reste explosive à Bangui. Des contingents rwandais et congolais défendent la capitale.

Décodage

La fragile victoire électorale du président centrafricain Faustin – Archange Touadéra, qui aurait, selon les premiers décomptes, remporté 60 % des voix mais sur un tiers du territoire, est éclipsée par une offensive rebelle qui pourrait se transformer en guerre régionale. A première vue, le président sortant a gagné le pari de tenir et de gagner les élections présidentielle et législatives qui ont eu lieu le 27 décembre dernier dans ce pays ravagé depuis 2014 par la guerre civile et accueillant 11.500 Casques bleus dans le cadre de la Minusca.