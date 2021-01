Serie A: la Juventus et sa star, l’AC Milan et son équipe

Quand la Juventus Turin dépend toujours autant des éclairs de Cristiano Ronaldo, l’AC Milan a appris à vivre et gagner sans sa star, Zlatan Ibrahimovic, qui semble avoir communiqué sa confiance sans bornes à une équipe jeune sans complexes.

Sans «Ibra», blessé depuis fin novembre, Milan a poursuivi son sans-faute et préservé une première place inattendue à un bon tiers de la saison et à l’heure de recevoir les Bianconeri mercredi lors de la 16e journée (20h45).

La Juve, nonuple championne en titre repoussée à dix points, reste elle sur courant alternatif: mordante quand Ronaldo brille mais quelconque dès qu’il est moins en vue ou manque à l’appel (trois matches nuls sans lui en championnat contre Crotone, Hellas Vérone et Benevento).

«Il est clair qu’entre lui et le reste de la Juventus, il y a un gouffre en ce moment en termes de rendement et de niveau», a constaté lundi La Repubblica au lendemain de la nouvelle démonstration de CR7: deux buts et une passe décisive contre l’Udinese (4-1).