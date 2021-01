On n’a pas fini de compter le nombre d’héritiers d’Arsène Lupin. A leur façon, Il Professore de la Casa de Papel, ou Danny Ocean (Georges Clooney) dans Ocean Eleven ne sont-ils pas des enfants (ou petits-enfants) du personnage imaginé par Maurice Leblanc, au début du siècle dernier ? La riche lignée s’enrichit d’un nouveau membre avec Assane Diop, héros de la série Lupin, produite par Netflix et Gaumont, et diffusée à partir de ce vendredi.