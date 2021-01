Le jeu «L’Art et ma carrière»: les règles de l’art

Au croisement entre « Destins » et « Pay Day », le jeu de société élaboré par Olivia Hernaïz met en lumière le système discriminatoire et sexiste du monde artistique.

Diplômée en arts plastiques de la Goldsmiths University de Londres, lauréate du Prix Art Contest de la Fondation Boghossian en 2016, Olivia Hernaïz (1985) a longtemps « joué le jeu des hommes » pour réussir dans le monde de l’art. Sensible aux questions de sexisme, de sous-représentation des femmes et, plus largement, de discrimination, elle vient de créer une œuvre d’art singulière, à la fois jeu de société et outil de médiation pour mieux appréhender le milieu de l’art et ses pratiques. « C’est la première fois que je travaille avec le format du jeu, mais j’ai l’habitude de solliciter le public. Le dialogue a toujours été au cœur de mon travail. Mes projets sont des excuses pour converser avec les autres », déclare l’artiste belgo-espagnole.