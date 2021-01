La réforme des pensions légales: comment débloquer le dossier

Il nous faut une vraie reforme du système de pensions pour garantir sa crédibilité, et donc sa durabilité et sa solidarité. L’auteur nous explique pourquoi nous devons dissocier la question du financement de la question de l’architecture de notre système de pension.

Avant la crise du covid-19, le comité de monitoring avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Avec la crise du covid-19, la situation s’est encore plus fortement dégradée. - Reuters

Par Jean Hindriks, Itinera, UCLouvain et Conseil Académique des Pensions

La réforme des pensions en Belgique c’est un peu L’Arlésienne du conte de Daudet. On en parle beaucoup et depuis des années mais personne ne la voit venir. J’ai retiré une leçon de mon expérience au sein de la Commission de Réforme des Pensions et ensuite au sein du Conseil Académique des Pensions. Elle est simple même si le dossier est inévitablement complexe. Pour débloquer le dossier des pensions nous devons impérativement dissocier la question pressante du financement, de la question tout aussi importante de l’architecture de notre système de pension.