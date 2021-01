BASF cède CropDesign au VIB, qui en fera un incubateur

Fin 2016, l'entreprise allemande avait déjà fermé le site de Zwijnaarde, affectant une centaine d'employés. Trente personnes travaillaient encore au centre de recherche de Nevele. Elles ont toutes "trouvé un nouvel emploi au sein ou en dehors de BASF", assure l'entreprise allemande.

"Nous avons déjà un certain nombre de bio-incubateurs", déclare le VIB, "mais celui-ci se concentrera spécifiquement sur la biotechnologie végétale. À Nevele, entre autres, il existe des serres à cet effet, dans lesquelles on peut expérimenter différents régimes de croissance des plantes et des produits phytosanitaires. L'incubateur devrait être opérationnel dans un délai de six mois à un an."