Radja Nainggolan sur Antonio Conte : «C’est un grand entraîneur mais il m’a blessé»

Revenu en Sardaigne pour entamer une 3e aventure avec Cagliari, Radja Nainggolan n’était pas convoqué dimanche pour affronter Naples. Il devrait en revanche être de la partie mercredi contre Benevento.

L’occasion de prendre un nouveau départ après une première partie de saison difficile à l’Inter où il n’aura accumulé que 45 minutes. Un minutage réduit qui lui est resté en travers de la gorge. « Conte est un grand entraîneur mais il m’a blessé quand il ne m’a fait jouer que huit minutes et m’a indiqué comme le responsable de tout », a déclaré Nainggolan au Corriere dello Sport. « Que pouvais-je faire en huit minutes ? Je n’ai pas voulu lancer une polémique à ce moment-là et je ne veux pas en lancer une maintenant non plus. »

Le médian belge a désormais envie de jouer et de « s’amuser » sur le terrain. « Je suis en forme, je n’ai pas manqué un seul entraînement avec l’Inter. »