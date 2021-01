«Pieces of woman» sur Netflix: dur mais extrêmement touchant

Martha (Vanessa Kirby) et Sean (Shia LaBeouf) sont un couple qui rayonne de bonheur. Un bonheur décuplé par l’arrivée prochaine d’un petit bébé. Cette naissance, le couple l’a imaginée dans le cocon de leur maison. Pour que le nouveau-né puisse suivre son propre rythme. Prendre ses propres décisions dès sa venue au monde. Un soir de septembre, les premières contractions se font ressentir. Et Martha s’apprête à accoucher entourée du soutien de Sean. Mais la joie laisse place au silence sourd lorsque l’enfant perd la vie, quelques instants après la naissance… Une réalité à laquelle le couple va devoir faire face, dans un monde où la perte d’un enfant est l’un des tabous ultimes. Pendant un an, on suit le deuil de Sean et Martha. Leur manière très différente de réagir et de faire face à la mort, mais aussi au regard de la famille, des amis et de la société.