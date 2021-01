L’âge fait vaciller Montalbano

Le commissaire Montalbano a beau résoudre de nombreuses énigmes, il lui arrive aussi de lourdement se tromper. Et les conséquences peuvent être dramatiques.

Tout commence comme une farce et se termine comme une tragédie. Au petit matin, le commissaire Montalbano se débat avec une mouche qui l’empêche de dormir. En voulant l’écraser, il se flanque une telle torgnole sur le nez que celui-ci se met à saigner abondamment. Un peu plus tard, il finit quand même par écraser la mouche… avant de se rendre compte qu’il y en avait deux. Et s’il avait écrasé une mouche innocente au lieu de celle qui le tourmentait ?

C’est sur ce questionnement métaphysico-comique que démarre Le manège des erreurs, qui se poursuit dans la même veine avec un Montalbano englué dans une bagarre qu’il tentait d’arrêter et emmené au poste par les carabiniers…