Événementiel: Luc Petit primé à l’international et pourtant en difficulté

Paradoxe de cette crise sanitaire : on peut décrocher les plus belles récompenses artistiques de son secteur et être pourtant à deux doigts de la cessation d’activité.

Vous connaissez le concepteur et metteur en scène Luc Petit ? C’est l’un des créatifs qui a littéralement « fait » la réussite des spectacles de Franco Dragone puis, en une décennie très exactement, a imposé la griffe de ses créations événementielles via l’ASBL Les Nocturnales (avec la complicité de l’abbé Michel Teheux) ainsi que les SARL Luc Petit Création et Showtime Productions. Les Féeries de Beloeil, le Noël des Cathédrales ou les opéras patrimoniaux comme Tournai d’été, c’est signé Luc Petit et ses équipes.