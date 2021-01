Clement prend la défense de Vanaken lors de l’appel du Brugeois et critique la sévérité des sanctions en Belgique

Le Club Bruges fait tout son possible mardi, lors de l’audience devant le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football, pour réduire la suspension de quatre rencontres écopées par Hans Vanaken.

Même l’entraîneur Philippe Clement a pris la parole pour défendre le double Soulier d’Or. «Si on continue sur cette voie, votre instance disciplinaire aura beaucoup de travail», a déclaré l’entraîneur brugeois.

Vanaken avait été exclu le 26 décembre face à Eupen (3-0) pour une semelle sur le capitaine d’Eupen, Andreas Beck. Un contact malheureux et surtout inévitable, pense le Club Bruges. Les champions de Belgique espéraient une sanction avec sursis. Ce qui ne s’est pas produit, le Comité disciplinaire infligeant une double sanction, deux matches effectifs pour la faute et deux matches effectifs de plus pour des propos déplacés envers l’arbitre.