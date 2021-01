Cambio annonce l’arrivée de voitures électriques partagées à Bruxelles

Le service de carsharing en station Cambio a connu une année 2020 compliquée. Mais cela ne l’a pas empêché de progresser. Et d’envisager l’avenir ; sous la forme notamment de voitures électriques.

Malgré la crise, la progression de Cambio ne s’est pas arrêtée en 2020. L’ASBL d’autopartage en station compte désormais près de 48.000 abonnés actifs, soit 6.000 de plus qu’au début 2020, dont 3.000 sur la seule Région bruxelloise. Cette année a également vu l’arrivée de 134 nouvelles voitures dans la flotte. Elles sont désormais 1.560 réparties dans 63 villes de Belgique. Six nouvelles villes ont vu arriver les stations de voitures partagées (Pepingen, Zoutleeuw, Wetteren, Laarne, Kalken et Kalmthout).