Knokke, un marché en plein boom

Le covid n’a pas fait que des malheureux. Demandez aux agents immobiliers de Knokke ce qu’ils en pensent et vous aurez immanquablement la même réponse : 2020 a été une année « exceptionnelle » sur le plan de l’immobilier résidentiel.

Après le (léger) vent de panique qui a soufflé aux abords de la place Rubens en mars lors du premier confinement, les affaires ont repris de plus belle lorsque les agences ont pu rouvrir leurs portes pour littéralement exploser durant un été que l’on peut qualifier de torride. « Je suis actif à Knokke depuis 15 ans et n’ai jamais vécu un été comme ça avec des ventes qui se sont enchaînées à grand rythme », claironne Alex Dewulf, propriétaire de deux agences qui portent son nom. « Et la tendance a continué par la suite, même si le rythme était moins soutenu. Même à Noël et au Nouvel An, on a continué à vendre… »