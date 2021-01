Avec eux, comme avec d’autres, les planètes pourraient s’aligner. » Lundi matin, moins de deux ans après l’annonce prudente mais claire d’une possible alliance avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) par Robert Peugeot, et plus de deux siècles après la transformation en fonderie d’acier du moulin à eau de Sous-Cratet, hérité des frères Jean Pierre et Jean Frédéric Peugeot, les planètes se sont alignées dans une combinaison qui – en référence à l’astronomie – s’appellera Stellantis.