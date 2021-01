Formule 1: coup dur pour le pilote Lando Norris, positif au coronavirus

Le pilote britannique de Formule 1 Lando Norris a contracté le coronavirus, a confirmé mardi son équipe, McLaren.

Le Britannique a effectué un test après avoir ressenti une perte du goût et de l’odorat. Conformément aux règles de la F1, le pilote restera isolé pendant deux semaines à son hôtel. Selon McLaren, il se sent bien et ne présente pas d’autre symptôme.

Neuvième de la dernière saison de F1, Norris est le quatrième pilote contaminé par le coronavirus après son compatriote Lewis Hamilton (Mercedes) et les pilotes de Racing Point Sergio Perez et Lance Stroll.