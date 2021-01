Coronavirus: tout savoir pour préparer son retour en Belgique après un séjour à l’étranger

Les dernières décisions du Comité de concertation visant à éviter la propagation du virus par les voyageurs sont en application depuis le 31 décembre. Pour rappel, voyager à l’étranger reste fortement déconseillé par le SPF Affaires Étrangères.

Les nouvelles règles imposent une quarantaine de dix jours à tous les voyageurs rentrant en Belgique après un séjour de plus de 48h dans un pays en zone rouge. En plus de la quarantaine, il est obligatoire de passer un test PCR au retour en Belgique, le premier et le septième jour. La quarantaine prend fin si le test PCR effectué après le septième jour est négatif. Mais il faut rester particulièrement prudent pendant les jours suivants. Cette mesure s’applique actuellement jusqu’au 15 janvier.