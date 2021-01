Coronavirus: quand est-ce que les Belges appellent le plus le numéro d’information fédéral du Centre de crise ?

Plus de 760.000 appels au numéro d’information fédéral sur le coronavirus ont été passés depuis février.

Le numéro gratuit d’information sur le coronavirus, mis à disposition par les autorités fédérales quand la pandémie mondiale a commencé à toucher l’Europe, a reçu 761.188 appels entre le 3 février et le 31 décembre 2020, a indiqué mardi le Centre de crise. Le 16 mars, soit juste avant l’annonce du premier confinement en Belgique, a concentré le plus grand nombre d’appels: les opérateurs avaient ainsi répondu à 9.724 personnes.

Le 3 février avait marqué le double lancement du numéro et du site d’information info-coronavirus.be. Le numéro spécial avait été principalement sollicité en mars, une centaine d’opérateurs répondaient alors souvent à plus de 9.000 appels par jour. Au total, 148.149 appels ont été pris ce mois-là, un nombre qui a doucement fléchi en avril (142.331) et en mai (125.071).