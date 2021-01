Le poêle de masse, un type de chauffage peu connu mais avec un excellent rendement

Dans leur maison neuve de type basse énergie située à Evrehailles sur les hauteurs d’Yvoir, Thierry Godet et son épouse ont opté pour un chauffage original. A savoir : un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur et un poêle de masse. Ce dernier trône au centre de leur living avec sa puissante maçonnerie grise : 1,7 m de haut, 1 m de large et 70 cm de profondeur. « Je l’utilise en appoint de la pompe à chaleur lorsque la météo vire au froid », témoigne ce retraité. « Après une bonne flambée en journée, il diffuse une chaleur douce, homogène, très agréable. Et qui dure longtemps. Le lendemain, ses effets se font encore sentir… »