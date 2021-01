Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur un projet neuf situé à l’ouest de Bruxelles.

Ce petit projet neuf baptisé Célidée rassemblera quelques studios et appartements de 2 et 3 chambres à Molenbeek-Saint-Jean. L’immeuble est idéalement situé près de toutes les facilités, qu’il s’agisse des commerces, des écoles, des services ou encore des transports. La plupart de ses logements possèdent un espace extérieur et ils seront livrés pour le début de l’année 2022.

Focus sur un penthouse de 90 m2 qui présente deux chambres et autant de terrasses.