La belle-fille d’Olivier Duhamel accuse: derrière la famille brillante et libertaire, l’inceste

C’est l’histoire d’un secret, gardé pendant des décennies. L’histoire d’une famille bien connue de la gauche intellectuelle parisienne dont on découvre la face cachée. L’histoire des abus sexuels subis par un adolescent. L’histoire d’un courage incroyable aussi, celui d’une femme qui n’est pas la victime directe des faits mais qui n’en pouvait plus des ravages de la loi du silence.

La familia grande, le livre de Camille Kouchner, ne sortira que jeudi en librairie. Mais l’ouvrage, conçu dans le plus grand secret aux éditions du Seuil et que nous avons pu lire avant sa parution, fait déjà l’effet d’un séisme. Un an après Le Consentement, dans lequel Vanessa Springora révélait l’emprise de Gabriel Matzneff sur son adolescence, sa parution confirme un changement d’époque. C’en est fini de la complaisance, au nom des prétendues libertés d’une époque.