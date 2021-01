Vaccination: les soignants obtiennent une (petite) accélération

Par Maxime Biermé , Bernard Demonty et (avec D.Ci et V.La)

Un coup de pression qui porte ses fruits. Mardi, jour où l’on commençait à vacciner en masse dans les maisons de repos de Belgique, un collectif de soignants soutenu par l’Académie royale de médecine a jeté un pavé dans la mare en exigeant que l’ordre des priorités soit revu d’urgence. La lettre adressée au ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke (SP.A) et écrite le professeur Elie Cogan (au nom de « Take Care of Care »), avançait une série d’arguments pour justifier que – faute de vaccins en suffisance – les soignants deviennent une priorité absolue de la stratégie de vaccination.