D1A: la suspension du Brugeois Vanaken réduite de 4 à trois 3 matches effectifs en appel

Hans Vanaken sera suspendu pour les trois prochaines rencontres du FC Bruges. Le double Soulier d’Or en titre a vu sa suspension être réduite d’une journée effective en appel, mardi, par le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football.

Vanaken avait été exclu le 26 décembre face à Eupen (3-0) pour une semelle sur le capitaine d’Eupen, Andreas Beck. Un contact malheureux et surtout inévitable, estimait le Club. Les champions de Belgique espéraient une sanction avec sursis. Ce qui ne s’est pas produit, le Comité disciplinaire infligeant une double sanction, deux matches effectifs pour la faute, assortis de 2.000 euros d’amende, et deux matches effectifs et 2.000 euros de plus pour des propos déplacés envers l’arbitre.

Le Club avait fait appel de cette décision. Mardi, le Conseil disciplinaire a infligé à Vanaken une suspension de trois journées effectives à partir du 5 janvier et une avec sursis jusqu’au 4 janvier 2022 ainsi qu’une amende de 1.500 euros.