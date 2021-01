Vaccination: pression maximale pour une accélération du processus

Maintenant que la campagne de vaccination a été officiellement déployée ce mardi avec les premières livraisons de Pfizer aux hôpitaux, l’appel à l’accélération du processus devient progressivement assourdissant. En Flandre, l’Agence Soins et Santé (Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid) promet une concertation dans les prochains jours avec les hôpitaux et les maisons de repos et de soins (MRS).

Mardi, plusieurs des treize hôpitaux pivots ont reçu les premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech. Cette semaine, environ 23.000 résidents de MRS recevront une première injection : 12.000 en Wallonie, 4.000 à Bruxelles et 6.600 en Flandre. Mais la Belgique recevra jusqu’à près de 45.000 vaccins, soit 90.000 doses, cette semaine.