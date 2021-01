Armand Marchant: «À Zagreb, j’ai franchi la porte d’entrée d’un autre monde»

Miraculé du sport qui ne connaît pas encore ses limites athlétiques, le skieur Armand Marchant retrouve la piste croate de ses plus beaux succès. Un an après une 5e place inespérée en slalom, la vie du skieur thimistérien a-t-elle changé ?

Un an et un jour plus tard, il est de retour sur cette piste qui lui a permis de réussir une performance exceptionnelle pour un skieur belge et de facto, de percer la bulle de confidentialité dans laquelle ses bonnes prestations étaient jusque-là confinées. Armand Marchant disputera, ce mercredi à Zagreb, sa troisième épreuve mondiale de la saison hivernale 2020-21, après deux rendez-vous transalpins mi-figue mi-raisin (Alta Badia et Madonna di Campiglio). L’ambiance atypique de la station de Sjleme, nichée en surplomb de la capitale croate, distille habituellement des ondes positives dont il se nourrit pour « skier à fond, du haut jusqu’en bas » résume le Thimistérien.