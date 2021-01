NBA: Stephen Curry n’a pas rendu les armes

En sport, on tombe rapidement de son piédestal. Stephen Curry s’y était hissé à coups d’exploits (trois titres de champion NBA, élu meilleur joueur de la saison en 2015 et 2016). Une saison tronquée par une main gauche cassée en octobre 2019 dès la quatrième journée de championnat puis par la pandémie et celui qui était considéré jusque-là comme l’un des meilleurs meneurs de l’histoire ne serait plus que l’ombre de lui-même. « Il est toujours bon, mais il n’est plus le même qu’avant », a même écrit Zach Lowe, journaliste d’ESPN.