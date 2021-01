Mbaye Leye, le coach du Standard, siège à l’Assemblée Générale de l’Union belge

C’est à tout le moins amusant : Mbaye Leye, le nouvel entraîneur principal du Standard, fait partie des 71 personnes qui composent l’Assemblée générale de la fédération belge de football, où il siège aux côtés de personnalités comme Mehdi Bayat, Lucien D’Onofrio, Ivan De Witte et Michael Verschueren, pour ne citer qu’eux. Concrètement, ces 71 représentants sont issus de trois composantes : la Pro League et les deux ailes de la fédération, francophone et néerlandophone, à savoir l’ACFF et Voetbal Vlaanderen, en plus de six indépendants emmenés par Mbo Mpenza et Jean-Michel Saive.