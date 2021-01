Standard: Mbaye Leye doit s’accrocher à ses joueurs cadres

Sous Philippe Montanier, le manque de leadership et de prise de responsabilité de la part des joueurs cadres a contribué aux mauvais résultats du Standard. L’arrivée de Mbaye Leye doit redistribuer les cartes ou tout simplement réveiller les éléments qui doivent tirer l’équipe vers le haut, après six mois durant lesquels ils ont été méconnaissables.

Dans son costume de consultant, Mbaye Leye a plus souvent admiré les étoiles de la Ligue des champions qu’analysé les performances des joueurs du championnat belge. Toutefois, régulièrement invité sur le plateau de LN24, le Sénégalais a prouvé à maintes reprises qu’il était un suiveur attentif de la D1A. Et là encore, il s’est démarqué par des commentaires pointilleux, réfléchis et souvent justes.

Forcément, le Standard n’a pas été épargné par ses critiques et ses interrogations. « Il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau, quand vous les avez vus jouer la saison passée, avec une certaine valeur, ils sont méconnaissables », estimait-il notamment à l’issue du match perdu contre Mouscron. Lundi, avec cette fois-ci le costume d’entraîneur sur les épaules, Mbaye Leye a mis l’accent sur le sens des responsabilités partagées et sur la nécessité de renouer avec les valeurs du Standard.