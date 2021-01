L’immobilier bruxellois ne connaît pas la crise

La tendance était déjà visible dès le mois de juillet : dans la capitale, la crise sanitaire a pesé un peu plus lourdement qu’ailleurs sur l’activité immobilière. En 2020, le nombre de transactions enregistre ainsi une baisse de 4,8 % par rapport à 2019. Un marché en berne… des prix aussi ? Pas du tout ! C’est là tout le paradoxe observé dans la capitale. Pour acquérir un appartement bruxellois, il fallait débourser l’année passée en moyenne 274.382 euros. C’est une hausse de 8,1 % ! Côté maison, ça grimpe de 4,4 % avec un prix moyen qui effleure le demi-million d’euros. Certains biens enregistrent même des records. « Pour la première fois, les prix moyens d’un appartement une chambre et deux chambres franchissent respectivement les seuils de 200.000 et 275.000 euros », précise la fédération du Notariat.