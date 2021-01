Dakar: abandon pour Bernhard ten Brinke et le Belge Tom Colsoul après un violent crash

Bernhard ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) ont été victimes d’un terrible crash juste avant l’arrivée de la troisième spéciale du Dakar mardi. Les pilotes s’en sortent bien mais ont dû abandonner.

« Dakar 2021 = OVER (fini, ndlr) », a écrit Bernhard ten Brinke sur Twitter mardi en fin de soirée. « Je suis reconnaissant envers la voiture qui nous a permis à Tom et moi de rester indemnes. »

Le duo était bien parti pour réussir un très bon chrono (le 4e) à Wadi Ad-Dawasir en Arabie saoudite à l’issue de la première grande journée de dunes, mais « à 40 km de l’arrivée, sur une route bosselée, l’avant de la voiture est partie et nous avons effectué des tonneaux », a confié Tom Colsoul. « On ne pouvait rien faire, le temps de voir les trous, on était dessus. Le plus important est que nous nous en sortons bien, mais les dégâts à la voiture sont importants. Notre Dakar s’arrête ici pour nous. C’est une déception. »